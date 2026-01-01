Klasemen Super League Setelah Persib Gilas Persik, Semen Padang Amazing

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga pekan ke-25 bergulir di dua tempat berbeda kemarin (9/3).

Persib menantang Persik Kediri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), sementara PSBS Biak melawan Semen Padang di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Di Stadion GBLA, Persib seperti diprediksi berhasil mengatasi perlawanan Persik Kediri setelah menang telak dengan skor 3 – 0.

Yang menarik, dua gol kemenangan Persib lahir dari titik putih melalui Thom Haye menit ke-24 dan Andrew Jung menit ke-40.

Striker berkebangsaan Prancis Andrew Jung kembali menggandakan kemenangan Persib setelah mencetak gol kedua pada menit ke-53.

Berkat kemenangan telak ini Persib kian kukuh di puncak klasemen Super League 2025-2026 dengan 57 poin, hasil dari 18 kali menang, tiga kali seri dan tiga kali kalah.

Persik Kediri masih berada di papan bawah, tepatnya peringkat ke-12 dengan 29 poin, hasil dari delapan kali menang, lima kali seri dan 12 kali kalah.

Di Stadion Maguwoharjo, Sleman, terjadi kejutan setelah tim tamu Semen Padang berhasil mengatasi perlawanan tuan rumah PSBS Biak dengan kemenangan 2 – 0.