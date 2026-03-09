JPNN.com

Senin, 09 Maret 2026 – 12:46 WIB
Debut Panas Imran Nahumarury, Klaim Semen Padang Tahu Cara untuk Menang - JPNN.com Bali
Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury siap membawa skuad Kabau Sirah menghadapi PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (9/3) malam ini. Foto: I.League

bali.jpnn.com, SLEMAN - Semen Padang siap melakoni laga krusial pekan ke-25 Super League 2025-2026 menghadapi PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (9/3) malam.

Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 20.30 WIB ini menjadi momentum penting bagi "Kabau Sirah" yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi.

Laga ini sekaligus menjadi debut bagi pelatih anyar, Imran Nahumarury, yang resmi menahkodai Semen Padang menggantikan Dejan Antonic.

Kehadiran Imran Nahumarury diharapkan mampu membawa semangat dan motivasi baru bagi skuad Semen Padang untuk mencuri poin penuh.

Meski baru bergabung dua hari bersama Semen Padang, Imran Nahumarury mengaku senang dengan apa yang diperlihatkan pemainnya dalam latihan.

“Saya melihat banyak hal positif dari pemain.

Saya juga senang pemain paham apa yang harus kami lakukan di pertandingan nanti,” ujar Imran Nahumarury dilansir dari laman I.League.

Semen Padang saat ini masih terdampar di dasar klasemen dengan 17 poin, hasil dari empat kali menang, lima kali seri dan 15 kali kalah.

Kehadiran Imran Nahumarury diharapkan mampu membawa semangat dan motivasi baru bagi skuad Semen Padang untuk mencuri poin penuh dari PSBS Biak
