Pilar Pinjaman Absen, Marcos Reina Yakin Penyerang Persik Bobol Gawang Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persik Kediri dalam kondisi tak ideal saat menantang tuan rumah Persib pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3) malam ini.

Persik tak bisa diperkuat tiga pilar andalan yang dipinjam dari Persib Bandung musim ini, yakni Henhen Herdiana dan duo bersaudara, Hamra Hehanusa serta Rezaldi Hehanusa.

Sesuai kesepakatan kedua pihak, ketiga pemain tersebut tak boleh bermain ketika Persik Kediri bertemu dengan Persib Bandung.

"Ya. Mereka tak bisa main, tetapi saya kira tak ada masalah.

Saya sudah siapkan penggantinya. Ini kesempatan pemain lain bisa tampil," ujar Marcos Reina dilansir dari laman I.League.

Menurut Marcos Reina, Persik Kediri punya spirit tinggi menghadapi pemuncak klasemen Super League ini.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi motivasi para pemain Persik Kediri.

"Kami akan melawan tim kuat. Persib Bandung juara bertahan.