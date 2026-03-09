FIFA Series 2025: John Herdman Panggil 41 Pemain, Banyak Kejutan, Cek!

bali.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia resmi mengumumkan daftar 41 pemain yang dipanggil oleh pelatih kepala John Herdman untuk masuk dalam skuad sementara.

Pemanggilan ini bertujuan untuk mempersiapkan tim menghadapi ajang FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 31 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Melalui unggahan di akun resmi X pada Senin (9/3), Timnas Indonesia mengumumkan pemanggilan lima penjaga gawang untuk memperkuat skuad.

Kelima nama tersebut adalah Maarten Paes, Emil Audero, Nadeo Argawinata, Cahya Supriadi, dan Ernando Ari.

Untuk sektor belakang ada 12 nama yang dipanggil John Herdman.

Ada sosok Jay Idzes, Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Dony Tri Pamungkas, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Fajar Fathurrahman, Muhammad Ferrari dan Yance Sayuri.

Pelatih anyar ini juga memanggil 13 pemain tengah.

Ada Calvin Verdonk, Joey Pelupessy, Eliano Reijnders, Ivar Jenner, Jordi Amat, Marc Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri, Tim Geypens, Arkhan Fikri, Ezra Walian dan Victor Dethan.