JPNN.com

JPNN.com Bali Sport FIFA Series 2025: John Herdman Panggil 41 Pemain, Banyak Kejutan, Cek!

FIFA Series 2025: John Herdman Panggil 41 Pemain, Banyak Kejutan, Cek!

Senin, 09 Maret 2026 – 11:41 WIB
FIFA Series 2025: John Herdman Panggil 41 Pemain, Banyak Kejutan, Cek! - JPNN.com Bali
Pelatih Timnas Indonesia memanggil 41 pemain proyeksi FIFA Series 2026 yang digelar akhir Maret ini. Sejumlah nama tenar dipanggil John Herdman. Foto: Instagram @timnasindonesia

bali.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia resmi mengumumkan daftar 41 pemain yang dipanggil oleh pelatih kepala John Herdman untuk masuk dalam skuad sementara.

Pemanggilan ini bertujuan untuk mempersiapkan tim menghadapi ajang FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 31 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Melalui unggahan di akun resmi X pada Senin (9/3), Timnas Indonesia mengumumkan pemanggilan lima penjaga gawang untuk memperkuat skuad.

Baca Juga:

Kelima nama tersebut adalah Maarten Paes, Emil Audero, Nadeo Argawinata, Cahya Supriadi, dan Ernando Ari.

Untuk sektor belakang ada 12 nama yang dipanggil John Herdman.

Ada sosok Jay Idzes, Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Dony Tri Pamungkas, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Fajar Fathurrahman, Muhammad Ferrari dan Yance Sayuri.

Baca Juga:

Pelatih anyar ini juga memanggil 13 pemain tengah.

Ada Calvin Verdonk, Joey Pelupessy, Eliano Reijnders, Ivar Jenner, Jordi Amat, Marc Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri, Tim Geypens, Arkhan Fikri, Ezra Walian dan Victor Dethan.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan daftar 41 pemain yang dipanggil oleh pelatih kepala John Herdman untuk masuk dalam skuad sementara.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   FIFA Series 2026 John Herdman Timnas Indonesia PSSI Timnas Bulgaria Timnas St. Kitts and Nevis Timnas Kepulauan Solomon Jay Idzes Kevin Diks

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida

  2. Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit - JPNN.com Bali

    Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit

  3. Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU