Bruno Moreira Terpukul Persebaya Kalah Telak dari Borneo FC, Blak-blakan

Senin, 09 Maret 2026 – 04:49 WIB
Kapten Persebaya Bruno Moreira berduel dengan pemain Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda. Persebaya kalah telak dari Borneo FC dengan skor 1 - 5. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Kapten Persebaya Bruno Moreira tak mampu menyembunyikan kekecewaannya skuad Bajol Ijo pulang ke Surabaya dengan hasil pahit dari markas Borneo FC.

Menurut Bruno Moreira, laga pekan ke-25 Super League 2025-2026 kontra Borneo FC di Stadion Segiri menjadi malam yang sangat berat bagi seluruh skuad Bajul Ijo.

"Kami tidak menyangka harus kebobolan hingga lima gol.

Ini hasil yang sulit, tetapi kami harus menerimanya," ujar Bruno Moreira dilansir dari laman Persebaya.

Bruno Moreira layak terpukul lantaran Persebaya sempat mengawali laga dengan menjanjikan lewat peluang-peluang dari Malik Risaldi dan Francisco Rivera.

Sayangnya, efektivitas tim lawan menjadi pembeda.

Parahnya, Persebaya gagal mengonversi peluang menjadi gol, sementara Borneo FC tampil klinis di depan gawang.

Meski hasil akhir tidak berpihak, Bruno tetap mengapresiasi perjuangan rekan-rekannya yang telah bekerja keras di lapangan.

