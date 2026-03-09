FIFA Series 2026: Elkan Baggot Masuk Skuad Timnas Racikan John Herdman

JPNN.com

Senin, 09 Maret 2026 – 04:35 WIB
Jordi Amat dan Elkan Baggot saat terlibat duel udara dengan kiper Irak pada laga perdana Grup D Piala Asia 2023. Elkan Baggot dikabarkan kembali masuk skuad Timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, JAKARTA - Lama menghilang dari skuad Timnas Indonesia, bek tengah Elkan Baggot terkonfirmasi masuk skuad Garuda pada ajang FIFA Series 2026 racikan pelatih anyar John Herdman.

Kabar tersebut diungkap langsung Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji kepada awal media kemarin.

“Ya,” kata Sumardji ketika ditanya awak media terkait pemanggilan Elkan Baggot oleh John Herdman.

Bagi Elkan Baggot, ini akan menjadi penantian panjangnya untuk kembali ke Timnas Indonesia setelah terakhir kali tampil di Piala Asia 2023 Qatar.

Pemain Ipswich Town itu tampil pada babak 16 besar saat Indonesia kalah 0-4 dari Australia pada Januari 2024.

Itu adalah laga terakhir Elkan Baggot untuk tim Merah Putih.

Elkan Baggot kemudian absen dalam 14 laga Indonesia di sisa era pelatih Shin Tae-yong.

Di era Patrick Kluivert, Elkan Baggot bahkan sama sekali tak dilirik masuk skuad Garuda.

