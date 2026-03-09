Persib vs Persik: Marcos Reina tak Ciut Nyali, Tolak Angkat Bendera Putih

bali.jpnn.com, BANDUNG - Marcos Reina Torres memastikan Persik Kediri dalam kondisi siap tempur pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026.

Juru taktik asal Spanyol ini menegaskan tidak ciut nyali menantang Persib, di kandangnya sendiri, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3) malam ini.

Marcos Reina menilai peta persaingan liga saat ini sangat merata, sehingga semua tim punya kans yang sama untuk mencuri poin penuh.

"Saya menilai semua tim di Super League memiliki peluang yang sama untuk menang atau kalah.

Atmosfer kompetisi ini (Super League) sangat kompetitif," ujar Marcos Reina dilansir dari laman Persik Kediri.

Bagi Marcos Reina, tim yang lebih siap dan mampu bermain dengan baik memiliki kans besar untuk memenangkan pertandingan.

Kedua kesebelasan telah bertemu 11 kali di kompetisi Liga 1, dengan hasil Persib menang tujuh kali, sementara Persik Kediri hanya sekali.

Namun, kata Marcos Reina, sepak bola bukan semata statistik, ada motivasi, taktik dan mental yang membuat jalannya pertandingan bisa berbeda.