Carlos Pena Puas Persita Gusur Persebaya, Ungkap Taktik Bungkam Madura United

bali.jpnn.com, TANGERANG - Pelatih Carlos Pena puas Persita Tangerang berhasil menang telak kontra Madura United dengan skor akhir 4 – 1 pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, kemarin (7/3) malam.

Persita unggul empat gol pada babak pertama melalui Ahmad Nur Hardianto menit ke-4, Pablo Ganet menit ke-9 dan brace yang dicetak Rayco Rodriguez menit ke-16 dan 31.

Gol balasan Madura United dicetak Riquelma Souza pada menit ke- 52.

Berkat kemenangan ini, Persita merangkak satu peringkat menggusur Persebaya Surabaya.

Persita kini menempati posisi kelima klasemen Super League 2025-2026 dengan 41 poin, hasil dari 12 kali menang, lima kali seri dan delapan kali kalah.

Madura United makin dekat ke zona degradasi setelah tertahan di peringkat ke-14 dengan 20 poin, hasil dari empat kali menang, delapan kali seri dan 13 kali kalah.

“Kami memulai pertandingan dengan sangat baik.

Kami memulai dengan energi yang besar. Efisien dalam peluang yang kami miliki.