Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida

bali.jpnn.com, DENPASAR - Terjadi insiden tak mengenakkan dialami gelandang serang Bali United Teppei Yachida saat laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (6/3) lalu.

Pada saat Teppei Yachida ditarik keluar pada menit ke-85, pemain sepak bola berkebangsaan Jepang tersebut didorong oleh pemain Arema FC saat hendak menuju bangku cadangan.

Menurut pelatih Johnny Jansen situasi tersebut terjadi karena tekanan yang dirasakan oleh tuan rumah Arema FC.

Padahal Teppei Yachida hanya ingin menyalami pemain lawan ketika hendak menuju bench Bali United.

"Situasi yang wajar ketika tim tuan rumah tertinggal pasti menekan pertandingan.

Ketika Yachida ditarik keluar dan ingin menyalami pemain Arema FC, dirinya didorong oleh tim tuan rumah.

Ini situasi yang tidak bagus, tetapi itu sudah terjadi di lapangan," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Meski sempat mengganggu, Johnny Jansen memastikan anak asuhnya tetap fokus pada laga tersebut dan mempertahankan kemenangan atas Arema FC.