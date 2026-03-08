Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit

JPNN.com

Minggu, 08 Maret 2026 – 16:28 WIB
Penyerang sayap Bali United Diego Campos berduel dengan pemain Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (6/3) lalu. Bali United mengalahkan Arema FC dengan skor 4 - 3. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyerang sayap Diego Campos lega Bali United sukses kembali ke jalur kemenangan.

Raihan tiga poin pada pekan ke-24 Super League 2025-2026 menjadi modal krusial, mengingat kehadirannya di putaran kedua belum sempat membuahkan hasil positif.

Kemenangan tipis 3-4 atas tuan rumah Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (6/3) lalu membuktikan kolektor dua gelar juara Liga 1 ini masih memiliki taring.

Diego Campos turut berkontribusi besar dalam laga tersebut dengan mencetak gol perdana musim ini bersama Bali United.

Gol kedua Bali United lahir dari kaki kirinya pada menit ke-28, memanfaatkan umpan matang dari Kadek Agung.

Dua gol lagi dicetak gelandang serang Bali United berkebangsaan Jepang Teppei Yachida pada menit ke-22 dan 66.

Satu gol Bali United diperoleh secara gratis setelah gelandang Arema FC Betinho mencetak gol bunuh diri ke gawang Gianluca Pandeynuwu menit ke – 90 + 4.

Pemain Arema FC yang bangkit pada babak kedua berhasil menyarangkan tiga gol yang semuanya dicetak sang striker Dalberto Luan menit ke-61, 78 dari titik putih dan 90 + 5.

Penyerang sayap Diego Campos lega Bali United sukses kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (6/3) lalu
