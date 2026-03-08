Persebaya Babak Belur, Bernardo Tavares Pasang Badan, Sebut Eksekusi Tim Buruk

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Bernardo Tavares berjanji segera melakukan bedah taktik menyeluruh menyusul hasil kurang memuaskan saat kalah telak dari tuan rumah Borneo FC pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, kemarin malam,

Borneo FC secara mengejutkan berhasil membungkam Persebaya dengan skor telak 5 – 1.

Lima gol Borneo FC dicetak Juan Villa yang mencetak brace menit ke-15 dan 59, Mariano Peralta menit ke-62, Koldo Obieta menit ke-68 dan Marcos Astina menit ke-90 + 3.

Persebaya hanya mampu membalas satu gol melalui bek tengah Leo Lelis menit ke-73.

Menurut Bernardo Tavares, para pemain Persebaya kalah pada banyak sisi saat meladeni Borneo FC.

Mantan pelatih PSM Makassar itu mengatakan, selain unggul statistik, pemain Borneo FC bermain lebih efektif dalam mengonversi setiap peluang menjadi gol.

Tavares menyoroti ketimpangan penyelesaian akhir timnya.

Meski The Green Force berhasil menciptakan sederet peluang berbahaya, mereka hanya mampu menyarangkan satu bola ke gawang lawan.