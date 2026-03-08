Persebaya Remuk di Samarinda, Statistik Kontra Borneo FC Buruk, Parah

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Kejutan terjadi di Stadion Segiri, Samarinda, kemarin (7/3) malam.

Tuan rumah Borneo FC yang bermain di depan ribuan pendukungnya sendiri pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026, berhasil mengalahkan tim kuat Persebaya dengan skor telak 5 – 1.

Borneo FC unggul satu gol atas Persebaya Surabaya pada babak pertama melalui gol Juan Villa pada menit ke-15.

Pada babak kedua, Borneo FC yang tampil agresif berhasil menyarangkan empat gol ke gawang Persebaya yang Ernando Ari.

Juan Villa berhasil mencetak gol keduanya pada menit ke-59, Mariano Peralta menit ke-62, Koldo Obieta menit ke-68 dan Marcos Astina menit ke-90 + 3.

Persebaya hanya mampu membalas satu gol melalui bek tengah Leo Lelis menit ke-73.

Kekalahan Persebaya kontra tuan rumah Borneo FC karena kalah di semua lini.

Berdasar statistik yang dilansir akun Liga1match, Borneo FC unggul segalanya, baik ball possession, shots on target, passing dan maupun yang lainnya.