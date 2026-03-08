JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persebaya Remuk di Samarinda, Statistik Kontra Borneo FC Buruk, Parah

Persebaya Remuk di Samarinda, Statistik Kontra Borneo FC Buruk, Parah

Minggu, 08 Maret 2026 – 04:48 WIB
Persebaya Remuk di Samarinda, Statistik Kontra Borneo FC Buruk, Parah - JPNN.com Bali
Pemain Persebaya mengawal pemain Borneo FC saat terjadi kemelut di depan gawang Ernando Ari kemarin malam di Stadion Segiri, Samarinda. Borneo FC berhasil mengalahkan Persebaya dengan skor telak 5 - 1. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Kejutan terjadi di Stadion Segiri, Samarinda, kemarin (7/3) malam.

Tuan rumah Borneo FC yang bermain di depan ribuan pendukungnya sendiri pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026, berhasil mengalahkan tim kuat Persebaya dengan skor telak 5 – 1.

Borneo FC unggul satu gol atas Persebaya Surabaya pada babak pertama melalui gol Juan Villa pada menit ke-15.

Baca Juga:

Pada babak kedua, Borneo FC yang tampil agresif berhasil menyarangkan empat gol ke gawang Persebaya yang Ernando Ari.

Juan Villa berhasil mencetak gol keduanya pada menit ke-59, Mariano Peralta menit ke-62, Koldo Obieta menit ke-68 dan Marcos Astina menit ke-90 + 3.

Persebaya hanya mampu membalas satu gol melalui bek tengah Leo Lelis menit ke-73.

Baca Juga:

Kekalahan Persebaya kontra tuan rumah Borneo FC karena kalah di semua lini.

Berdasar statistik yang dilansir akun Liga1match, Borneo FC unggul segalanya, baik ball possession, shots on target, passing dan maupun yang lainnya.

Berdasar statistik yang dilansir akun Liga1match, Borneo FC unggul segalanya, baik ball possession, shots on target, passing dan maupun yang lainnya.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persebaya Statistik Persebaya Borneo FC Borneo FC vs Persebaya Stadion Segiri Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif

  2. Suporter Kritik Blunder Bek Bali United, Tim Medis Bongkar Kondisi Rizky Dwi - JPNN.com Bali

    Suporter Kritik Blunder Bek Bali United, Tim Medis Bongkar Kondisi Rizky Dwi

  3. Johnny Jansen Lega Taktik Counter Attack Bali United Bungkam Arema FC - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Lega Taktik Counter Attack Bali United Bungkam Arema FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU