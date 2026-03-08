Klasemen Super League: Persita Gilas Madura United, Persebaya Flop, Borneo FC Tempel Persib

JPNN.com

Minggu, 08 Maret 2026 – 04:27 WIB
Penyerang sayap Persita Royco Rodriguez berduel dengan pemain Madura United di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, kemarin malam. Klasemen Super League bergerak dinamis setelah tiga laga bergulir di tiga tempat berbeda kemarin. Foto: Instagram @persita.official

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah tiga laga pekan ke-25 bergulir di tiga berbeda kemarin.

Malut United menantang PSM Makassar di Stadion Kie Raha, Ternate; Borneo FC melawan Persebaya di Stadion Segiri, Samarinda serta Persita kontra Madura United di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Di Stadion Kie Raha, Ternate, Malut United gagal meraih tiga poin setelah dipaksa PSM Makassar bermain imbang 3 – 3.

PSM Makassar mencetak gol terlebih dahulu setelah pemain Malut United Yacob Sayuri mencetak gol bunuh diri menit ke-38.

Namun, keunggulan tersebut berhasil dibalas Malut United dengan tiga gol pada babak kedua melalui David da Silva yang mencetak brace pada menit ke-48 dan 67, serta Tyronne del Pino menit ke-53.

Defisit gol memaksa PSM Makassar harus bekerja keras menyamakan kedudukan.

Hasilnya, PSM Makassar mencetak dua gol melalui Savio Roberto menit ke-70 dan Jacques Themopele menit ke-88.

Hasil imbang ini tidak mempengaruhi posisi kedua kesebelasan di papan klasemen Super League 2025-2026.

Klasemen Super League bergerak dinamis setelah Borneo FC mengalahkan Persebaya, sementara Persita membungkam Madura United dan Malut United ditahan imbang PSM
