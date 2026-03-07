Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC kembali menelan kekalahan beruntun setelah pada laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 takluk dari tim tamu Bali United di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (6/3) malam.

Arema FC kalah dari Bali United dengan skor 3 – 4.

Kekalahan di kandang sendiri ini memicu kekecewaan mendalam dibenak pelatih kepala Arema FC, Marcos Santos.

Dalam sesi jumpa pers seusai laga, pelatih asal Brasil tersebut menyoroti buruknya penampilan anak asuhnya, terutama di paruh pertama pertandingan.

"Pada babak pertama kami tidak bermain dengan baik.

Ini sudah menjadi pertandingan ketiga di mana kami tampil sangat buruk di babak pertama. Meski di babak kedua performa tim meningkat, itu tetap tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan," ujar Marcos Santos seusai pertandingan kemarin.

Dua pemain asing anyar Bali United, Teppei Yachida dan Diego Campos menjadi aktor dibalik kemenangan skuad Serdadu Tridatu.

Gelandang serang berkebangsaan Jepang, Teppei Yachida berhasil mencetak brace untuk Bali United pada menit ke-22 dan 66, sementara pemain Timnas Kosta Rika, Diego Campos menjaringkan gol ke gawang Arema FC menit ke-27.