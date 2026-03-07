JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif

Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif

Sabtu, 07 Maret 2026 – 17:32 WIB
Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif - JPNN.com Bali
Pelatih Arema FC Marcos Santos menyoroti buruknya penampilan anak asuhnya, terutama di paruh pertama pertandingan saat kalah dari Bali United di Stadion Kanjuruhan, Malang, kemarin malam. Foto: Instagram@aremafcofficial

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC kembali menelan kekalahan beruntun setelah pada laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 takluk dari tim tamu Bali United di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (6/3) malam.

Arema FC kalah dari Bali United dengan skor 3 – 4.

Kekalahan di kandang sendiri ini memicu kekecewaan mendalam dibenak pelatih kepala Arema FC, Marcos Santos.

Baca Juga:

Dalam sesi jumpa pers seusai laga, pelatih asal Brasil tersebut menyoroti buruknya penampilan anak asuhnya, terutama di paruh pertama pertandingan.

"Pada babak pertama kami tidak bermain dengan baik.

Ini sudah menjadi pertandingan ketiga di mana kami tampil sangat buruk di babak pertama. Meski di babak kedua performa tim meningkat, itu tetap tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan," ujar Marcos Santos seusai pertandingan kemarin.

Baca Juga:

Dua pemain asing anyar Bali United, Teppei Yachida dan Diego Campos menjadi aktor dibalik kemenangan skuad Serdadu Tridatu.

Gelandang serang berkebangsaan Jepang, Teppei Yachida berhasil mencetak brace untuk Bali United pada menit ke-22 dan 66, sementara pemain Timnas Kosta Rika, Diego Campos menjaringkan gol ke gawang Arema FC menit ke-27.

Pelatih Arema FC Marcos Santos menyoroti buruknya penampilan anak asuhnya, terutama di paruh pertama pertandingan saat kalah dari Bali United
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Marcos Santos arema fc bali united Arema FC vs Bali United Stadion Kanjuruhan Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif - JPNN.com Bali
    Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif
  2. Suporter Kritik Blunder Bek Bali United, Tim Medis Bongkar Kondisi Rizky Dwi - JPNN.com Bali

    Suporter Kritik Blunder Bek Bali United, Tim Medis Bongkar Kondisi Rizky Dwi

  3. Johnny Jansen Lega Taktik Counter Attack Bali United Bungkam Arema FC - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Lega Taktik Counter Attack Bali United Bungkam Arema FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU