Johnny Jansen Lega Taktik Counter Attack Bali United Bungkam Arema FC

Sabtu, 07 Maret 2026 – 04:44 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen memberi instruksi dari pinggir lapangan saat anak asuhnya melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, kemarin (6/3) malam. Bali United mengalahkan Arema FC dengan skor 4 - 3. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, MALANG - Pelatih Johnny Jansen mengaku senang atas pencapaian Bali United saat mengalahkan tuan rumah Arema FC pada laga terakhir pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, kemarin (6/3) malam.

Menurut Johnny Jansen, meski terjadi banjir gol, Ricky Fajrin Cum sius berhasil membawa pulang tiga poin ke Bali.

Apalagi kemenangan tersebut menjadi yang pertama bagi Bali United pada putaran kedua Super League 2025-2026 seusai enam laga tak pernah meraih kemenangan.

"Saya sangat senang untuk pertandingan hari ini.

Kami bisa mencetak dua gol di 45 menit pertama sebelum akhirnya mencetak empat gol pada akhir laga,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Bali United kembali ke jalur kemenangan setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Arema FC dengan skor 4 – 3.

Dua pemain asing anyar Bali United, Teppei Yachida dan Diego Campos menjadi aktor dibalik kemenangan skuad Serdadu Tridatu.

Gelandang serang berkebangsaan Jepang, Teppei Yachida berhasil mencetak brace untuk Bali United pada menit ke-22 dan 66, sementara pemain Timnas Kosta Rika, Diego Campos menjaringkan gol ke gawang Arema FC menit ke-27.

Pelatih Johnny Jansen mengaku sangat senang atas pencapaian Bali United saat mengalahkan tuan rumah Arema FC di Stadion Kanjuruhan, kemarin malam
