JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Anomali Bali United saat Gasak Arema FC: Blunder, tetapi Bermain Efektif

Anomali Bali United saat Gasak Arema FC: Blunder, tetapi Bermain Efektif

Sabtu, 07 Maret 2026 – 04:27 WIB
Anomali Bali United saat Gasak Arema FC: Blunder, tetapi Bermain Efektif - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Irfan Jaya melepaskan tembakan dihalangi pemain Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, kemarin (6/3) malam. Bali United mengalahkan Arema FC dengan skor 4 - 3. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, MALANG - Bali United kembali ke jalur kemenangan di ajang Super League 2026-2026.

Tak pernah menang pada enam laga awal putaran kedua, Bali United akhirnya berhasil meraih kemenangan pada pekan ke-24 Super League setelah mengalahkan Arema FC.

Bermain di Stadion Kanjuruhan, Malang, kemarin (6/3) malam, Bali United berhasil mengalahkan tuan rumah Arema FC dengan skor 4 – 3.

Baca Juga:

Dua pemain asing anyar Bali United, Teppei Yachida dan Diego Campos menjadi aktor dibalik kemenangan skuad Serdadu Tridatu.

Gelandang serang berkebangsaan Jepang, Teppei Yachida berhasil mencetak brace untuk Bali United pada menit ke-22 dan 66, sementara pemain Timnas Kosta Rika, Diego Campos menjaringkan gol ke gawang Arema FC menit ke-27.

Satu gol Bali United diperoleh secara gratis setelah gelandang Arema FC Betinho mencetak gol bunuh diri ke gawang Gianluca Pandenynuwu menit ke – 90 + 4.

Baca Juga:

Pemain Arema FC yang bangkit pada babak kedua berhasil menyarangkan tiga gol yang semuanya dicetak sang striker Dalberto Luan menit ke-61, 78 dari titik putih dan 90 + 5.

Keberhasilan Bali United mengalahkan Arema FC menunjukkan efektivitas permainan tim meski kalah statistik dan pemainnya kerap melakukan blunder, terutama lini belakang.

Keberhasilan Bali United mengalahkan Arema FC menunjukkan efektivitas permainan tim meski kalah statistik dan pemainnya kerap melakukan blunder di lini belakang
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united arema fc Bali United vs Arema FC Statistik Arema FC vs Bali United Super League 2025-2026 Stadion Kanjuruhan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Lega Taktik Counter Attack Bali United Bungkam Arema FC - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Lega Taktik Counter Attack Bali United Bungkam Arema FC

  2. Anomali Bali United saat Gasak Arema FC: Blunder, tetapi Bermain Efektif - JPNN.com Bali
    Anomali Bali United saat Gasak Arema FC: Blunder, tetapi Bermain Efektif
  3. Klasemen Super League: Papan Tengah Panas Setelah Bali United Gilas Arema FC - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League: Papan Tengah Panas Setelah Bali United Gilas Arema FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU