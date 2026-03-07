Anomali Bali United saat Gasak Arema FC: Blunder, tetapi Bermain Efektif

bali.jpnn.com, MALANG - Bali United kembali ke jalur kemenangan di ajang Super League 2026-2026.

Tak pernah menang pada enam laga awal putaran kedua, Bali United akhirnya berhasil meraih kemenangan pada pekan ke-24 Super League setelah mengalahkan Arema FC.

Bermain di Stadion Kanjuruhan, Malang, kemarin (6/3) malam, Bali United berhasil mengalahkan tuan rumah Arema FC dengan skor 4 – 3.

Dua pemain asing anyar Bali United, Teppei Yachida dan Diego Campos menjadi aktor dibalik kemenangan skuad Serdadu Tridatu.

Gelandang serang berkebangsaan Jepang, Teppei Yachida berhasil mencetak brace untuk Bali United pada menit ke-22 dan 66, sementara pemain Timnas Kosta Rika, Diego Campos menjaringkan gol ke gawang Arema FC menit ke-27.

Satu gol Bali United diperoleh secara gratis setelah gelandang Arema FC Betinho mencetak gol bunuh diri ke gawang Gianluca Pandenynuwu menit ke – 90 + 4.

Pemain Arema FC yang bangkit pada babak kedua berhasil menyarangkan tiga gol yang semuanya dicetak sang striker Dalberto Luan menit ke-61, 78 dari titik putih dan 90 + 5.

Keberhasilan Bali United mengalahkan Arema FC menunjukkan efektivitas permainan tim meski kalah statistik dan pemainnya kerap melakukan blunder, terutama lini belakang.