Klasemen Super League: Papan Tengah Panas Setelah Bali United Gilas Arema FC

bali.jpnn.com, MALANG - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah laga terakhir pekan ke-24 bergulir di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, kemarin (6/3) malam.

Pertandingan big match yang berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal laga berakhir dengan dramatis.

Dalam pertandingan yang berlangsung selama 113 menit tersebut, tim tamu Bali United berhasil mengalahkan tuan rumah Arema FC dengan skor 4 – 3.

Dua pemain asing anyar Bali United, Teppei Yachida dan Diego Campos menjadi actor dibalik kemenangan skuad Serdadu Tridatu.

Gelandang serang berkebangsaan Jepang, Teppei Yachida berhasil mencetak brace untuk Bali United pada menit ke-22 dan 66, sementara pemain Timnas Kosta Rika, Diego Campos menjaringkan gol ke gawang Arema FC menit ke-27.

Satu gol Bali United diperoleh secara gratis setelah gelandang Arema FC Betinho mencetak gol bunuh diri ke gawang Gianluca Pandenynuwu menit ke – 90 + 4.

Pemain Arema FC yang bangkit pada babak kedua berhasil menyarangkan tiga gol yang semuanya dicetak sang striker Dalberto Luan menit ke-61, 78 dari titik putih dan 90 + 5.

Kemenangan ini menjadi yang perdana bagi Bali United pada putaran kedua Super League 2025-2026 setelah enam laga tak pernah meraih kemenangan.