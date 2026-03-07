JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klasemen Super League: Papan Tengah Panas Setelah Bali United Gilas Arema FC

Klasemen Super League: Papan Tengah Panas Setelah Bali United Gilas Arema FC

Sabtu, 07 Maret 2026 – 03:59 WIB
Klasemen Super League: Papan Tengah Panas Setelah Bali United Gilas Arema FC - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Diego Campos berselebrasi seusai mencetak gol ke gawang Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, kemarin (6/3) malam. Bali United mengalahkan Arema FC dengan skor 4 - 3. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, MALANG - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah laga terakhir pekan ke-24 bergulir di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, kemarin (6/3) malam.

Pertandingan big match yang berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal laga berakhir dengan dramatis.

Dalam pertandingan yang berlangsung selama 113 menit tersebut, tim tamu Bali United berhasil mengalahkan tuan rumah Arema FC dengan skor 4 – 3.

Baca Juga:

Dua pemain asing anyar Bali United, Teppei Yachida dan Diego Campos menjadi actor dibalik kemenangan skuad Serdadu Tridatu.

Gelandang serang berkebangsaan Jepang, Teppei Yachida berhasil mencetak brace untuk Bali United pada menit ke-22 dan 66, sementara pemain Timnas Kosta Rika, Diego Campos menjaringkan gol ke gawang Arema FC menit ke-27.

Satu gol Bali United diperoleh secara gratis setelah gelandang Arema FC Betinho mencetak gol bunuh diri ke gawang Gianluca Pandenynuwu menit ke – 90 + 4.

Baca Juga:

Pemain Arema FC yang bangkit pada babak kedua berhasil menyarangkan tiga gol yang semuanya dicetak sang striker Dalberto Luan menit ke-61, 78 dari titik putih dan 90 + 5.

Kemenangan ini menjadi yang perdana bagi Bali United pada putaran kedua Super League 2025-2026 setelah enam laga tak pernah meraih kemenangan.

Dalam pertandingan yang berlangsung selama 113 menit tersebut, tim tamu Bali United berhasil mengalahkan tuan rumah Arema FC dengan skor 4 â€“ 3.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 bali united arema fc Arema FC vs Bali United Stadion Kanjuruhan Super League 2025-2026 Diego Campos Teppei Yachida Dalberto Luan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Lega Taktik Counter Attack Bali United Bungkam Arema FC - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Lega Taktik Counter Attack Bali United Bungkam Arema FC

  2. Anomali Bali United saat Gasak Arema FC: Blunder, tetapi Bermain Efektif - JPNN.com Bali

    Anomali Bali United saat Gasak Arema FC: Blunder, tetapi Bermain Efektif

  3. Klasemen Super League: Papan Tengah Panas Setelah Bali United Gilas Arema FC - JPNN.com Bali
    Klasemen Super League: Papan Tengah Panas Setelah Bali United Gilas Arema FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU