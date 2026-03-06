Banjir Gol di Kanjuruhan, Bali United Bungkam Arema FC 4 – 3, Pecah Rekor

bali.jpnn.com, MALANG - Laga terakhir pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Jumat (6/3) malam berlangsung dramatis.

Pertandingan big match yang berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal laga berakhir dengan banjir gol.

Dalam laga yang berlangsung selama 113 menit, Bali United berhasil membungkam tuan rumah Arema FC dengan skor 4 – 3.

Bali United mencetak dua gol pada babak pertama melalui dua pemain asing barunya, Teppei Yachida menit ke-22 dan Diego Campos menit ke-27.

Arema FC kemudian membalas melalui sang striker Dalberto pada awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-61.

Namun, lima menit kemudian, gelandang serang Bali United mencetak brace alias gol keduanya pada menit ke-66.

Unggul 3 – 1 membuat Bali United kian nyaman memainkan bola, tetapi tidak dengan Arema FC.

Bermain di kandang sendiri, Arema FC berusaha menekan barisan pertahanan Bali United dan berhasil mencetak gol pada menit ke-78 melalui titik putih.