Marcos Reina Bongkar Taktik Persik Bungkam PSBS Biak, Ada yang tak Logis

Jumat, 06 Maret 2026 – 04:37 WIB
Pemain Persik menggiring bola melewati pemain PSBS Biak di Stadion Brawijaya, Kediri, kemarin malam. Persik berhasil mengalahkan PSBS BIak dengan skor 2 - 1. Foto: Persik Kediri

bali.jpnn.com, KEDIRI - Marcos Reina Torres mengaku lega Persik Kediri mampu bangkit dan meraih kemenangan kontra PSBS Biak pada laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Stadion Brawijaya, kemarin (5/3) malam.

Tertinggal dari PSBS Biak melalui gol yang dicetak Ruyery Blanco menit ke-48, Persik berhasil comeback dengan mencetak dua gol melalui Hamra Hehanusa menit ke-79 dan Muhammad Firly menit ke-88.

“Kami benar-benar membutuhkan kemenangan ini sebagai sebuah tim.

Para pemain sudah bekerja sangat keras dan berhasil mewujudkan kemenangan,” ujar Marcos Reina dilansir dari laman klub.

Pelatih berkebangsaan Spanyol itu mengakui pemainnya sempat melakukan kesalahan, terutama lini belakang sehingga lawan berhasil mencetak gol terlebih dahulu.

Namun, para pemain Persik berhasil bangkit dan mencetak dua gol kemenangan setelah menekan garis pertahanan lawan secara bertubi-tubi.

“Kami sempat melakukan kesalahan di lini belakang sehingga harus tertinggal lebih dahulu, tetapi mereka mampu memperbaikinya dan bangkit,” kata Marcos Reina.

Marcos Reina mengakui kemenangan ini berhasil diperoleh karena dirinya melakukan perubahan strategi pada babak kedua.

