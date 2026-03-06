Statistik Persik Kediri Mengerikan saat Bungkam PSBS Biak, Agresif & Menakutkan

bali.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri berhasil keluar dari tekanan pada saat menjamu PSBS Biak pada laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Stadion Brawijaya, kemarin (5/3) malam.

Bermain dengan determinasi tinggi sejak menit awal pertandingan, Persik Kediri berhasil mengakhiri perlawanan PSBS Biak dengan skor akhir 2 – 1.

Pada laga tersebut, tuan rumah Persik Kediri telat panas, setelah terlebih dahulu pemain PSBS Biak, Ruyery Blanco membobol gawang Leonardo Navacchio menit ke-48.

Namun, mendekati menit akhir pertandingan, Persik Kediri tampil agresif dan mencetak dua gol melalui penggawa lokal, Hamra Hehanusa menit ke – 79 dan Muhammad Firly menit ke-88.

Melihat statistik pertandingan kedua kesebelasan, kemenangan yang diperoleh Persik Kediri dari lawannya, PSBS Biak, cukup wajar.

Skuad Macan Putih tampil agresif dan menakutkan di semua lini, dibandingkan lawannya.

Sepanjang pertandingan, Persik mendominasi penguasaan bola mencapai 72 persen, sementara PSBS Biak hanya 28 persen.

Pemain Persik bahkan berhasil melepaskan 19 kali shots on target, sembilan di antaranya mengarah ke kiper PSBS Biak.