JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klasemen Super League Setelah Persik Bungkam PSBS Biak: Zona Degradasi Memanas

Klasemen Super League Setelah Persik Bungkam PSBS Biak: Zona Degradasi Memanas

Jumat, 06 Maret 2026 – 03:58 WIB
Klasemen Super League Setelah Persik Bungkam PSBS Biak: Zona Degradasi Memanas - JPNN.com Bali
Pemain Persik Kediri merayakan kemenangan atas PSBS Biak di Stadion Brawijaya, kemarin malam. Persijap di lain di sisi ditahan imbang Persis pada laga pekan ke-24 Super League. Foto: Instagram @persikfcofficial

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga pekan ke-24 bergulir di dua tempat kemarin.

Yang menarik, hasil dua laga ini ikut memanaskan peta persaingan tiga klub penghuni zona degradasi.

Di Stadion Brawijaya, Kediri, tuan rumah Persik menantang PSBS Biak, sementara Persijap melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara.

Baca Juga:

Di Stadion Brawijaya, Persik berhasil comeback sempurna seusai sukses menyudahi perlawanan PSBS Biak dengan skor akhir 2 – 1.

Pada laga tersebut, tuan rumah Persik Kediri telat panas, setelah terlebih dahulu pemain PSBS Biak, Ruyery Blanco membobol gawang Leonardo Navacchio menit ke-48.

Namun, mendekati menit akhir pertandingan, Persik Kediri tampil agresif dan mencetak dua gol melalui penggawa lokal, Hamra Hehanusa menit ke – 79 dan Muhammad Firly menit ke-88.

Baca Juga:

Kemenangan Persik Kediri ini membuat PSBS Biak tak bisa beranjak dari zona degradasi.

PSBS Biak masih bertahan di peringkat ke-16 dengan 18 poin, hasil dari empat kali menang, enam kali seri dan 14 kali kalah.

Klasemen Super League 2025-2025 pekan ke-24 bergerak dinamis setelah Persik membungkam PSBS Biak, sementara Persijap versus Persis berakhir imbang
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 persik PSBS Biak Persijap Persis Super League 2025-2026 arema fc bali united Zona Degradasi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Persik Bungkam PSBS Biak: Zona Degradasi Memanas - JPNN.com Bali
    Klasemen Super League Setelah Persik Bungkam PSBS Biak: Zona Degradasi Memanas
  2. Johnny Jansen Happy Joao Ferrari Kembali, Jadi Andalan Kontra Arema FC - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Happy Joao Ferrari Kembali, Jadi Andalan Kontra Arema FC

  3. Johnny Jansen Puji Arema FC Habis-habisan, Siapkan Banyak Plan untuk Curi Poin - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Arema FC Habis-habisan, Siapkan Banyak Plan untuk Curi Poin

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU