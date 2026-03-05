JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Semen Padang Depak Dejan Antonic, Tunjuk Imran Nahumarury Jadi Pelatih Baru

Semen Padang Depak Dejan Antonic, Tunjuk Imran Nahumarury Jadi Pelatih Baru

Kamis, 05 Maret 2026 – 21:37 WIB
Semen Padang Depak Dejan Antonic, Tunjuk Imran Nahumarury Jadi Pelatih Baru - JPNN.com Bali
Manajemen Semen Padang menunjuk Imran Nahumarury sebagai pelatih baru skuad Kabau Sirah, Kamis (5/3) setelah mendepak Dejan Antonic. Foto: Instagram @semenpadangfc

bali.jpnn.com, PADANG - Manajemen Semen Padang tak butuh waktu lama merekrut pelatih baru seusai mendepak Dejan Antonic dari kursi kepelatihan.

Beberapa jam setelah Semen Padang tak punya juru taktik, manajemen langsung menunjuk Imran Nahumarury sebagai pelatih baru skuad Kabau Sirah, Kamis (5/3).

Mantan pelatih Malut United itu diberi tanggung jawab menangani Fahreza Sudin Cum sius dalam 10 pertandingan terakhir Super League 2025-2026.

Baca Juga:

“Welcome to Coach Imran Nahumarury at Semen Padang FC,” tulis Semen Padang di unggahan akun instagram resmi klub.

Imran Nahumarury menjadi pelatih ketiga Semen Padang musim ini.

Dua pelatih Semen Padang sebelumnya yang didepak di tengah jalan saat kompetisi masih berlangsung adalah Eduardo Almeida dan Dejan Antonic.

Baca Juga:

Imran Nahumarury bakal langsung disuguhi tantangan perdananya bersama Semen Padang pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026.

Berdasar jadwal yang dirilis I.League, Semen Padang dijadwalkan menjalani laga tandang kontra PSBS Biak pada Senin (9/3) mendatang di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Beberapa jam setelah Semen Padang tak punya juru taktik, manajemen langsung menunjuk Imran Nahumarury sebagai pelatih baru skuad Kabau Sirah, Kamis (5/3).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Semen Padang Dejan Antonic Imran Nahumarury pelatih baru Super League 2025-2026 Malut United PSIS Semarang Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Happy Joao Ferrari Kembali, Jadi Andalan Kontra Arema FC - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Happy Joao Ferrari Kembali, Jadi Andalan Kontra Arema FC

  2. Johnny Jansen Puji Arema FC Habis-habisan, Siapkan Banyak Plan untuk Curi Poin - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Arema FC Habis-habisan, Siapkan Banyak Plan untuk Curi Poin

  3. Arema FC Rugi Besar, Menjamu Bali United Tanpa Dua Pemain Asing Andalan - JPNN.com Bali

    Arema FC Rugi Besar, Menjamu Bali United Tanpa Dua Pemain Asing Andalan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU