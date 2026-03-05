Semen Padang Depak Dejan Antonic, Tunjuk Imran Nahumarury Jadi Pelatih Baru

bali.jpnn.com, PADANG - Manajemen Semen Padang tak butuh waktu lama merekrut pelatih baru seusai mendepak Dejan Antonic dari kursi kepelatihan.

Beberapa jam setelah Semen Padang tak punya juru taktik, manajemen langsung menunjuk Imran Nahumarury sebagai pelatih baru skuad Kabau Sirah, Kamis (5/3).

Mantan pelatih Malut United itu diberi tanggung jawab menangani Fahreza Sudin Cum sius dalam 10 pertandingan terakhir Super League 2025-2026.

“Welcome to Coach Imran Nahumarury at Semen Padang FC,” tulis Semen Padang di unggahan akun instagram resmi klub.

Imran Nahumarury menjadi pelatih ketiga Semen Padang musim ini.

Dua pelatih Semen Padang sebelumnya yang didepak di tengah jalan saat kompetisi masih berlangsung adalah Eduardo Almeida dan Dejan Antonic.

Imran Nahumarury bakal langsung disuguhi tantangan perdananya bersama Semen Padang pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026.

Berdasar jadwal yang dirilis I.League, Semen Padang dijadwalkan menjalani laga tandang kontra PSBS Biak pada Senin (9/3) mendatang di Stadion Maguwoharjo, Sleman.