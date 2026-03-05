Johnny Jansen Happy Joao Ferrari Kembali, Jadi Andalan Kontra Arema FC

JPNN.com

Kamis, 05 Maret 2026 – 21:15 WIB
Bek tengah Joao Ferrari siap mengawal pertahanan Bali United saat bentrok melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (5/3) besok. Foto: Instagram @joaovferrari

bali.jpnn.com, MALANG - Bali United dalam posisi kekuatan penuh menghadapi Arema-FC pada laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (5/3) malam.

Meski tanpa diperkuat gelandang bertahan Brandon Wilson yang absen karena dalam tahap pemulihan cedera, tetapi palang pintu andalan Joao Ferrari telah kembali bersama tim.

Joao Ferrari absen pada laga terakhir Bali United kontra Persijap di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, karena akumulasi kartu.

Posisinya digantikan Tim Receveur dan Bagas Adi yang sempat bergantian posisi untuk berduet dengan Kadek Arel.

“Iya, Joao Ferrari kembali bermain setelah suspend di laga pekan lalu," ujar Johnny Jansen dalam sesi konferensi pers, Kamis (5/3).

Oleh karena bermain dengan komposisi pemain yang ideal, Johnny Jansen menargetkan Bali United bisa mencuri poin di kandang Arema FC.

Meski ambisi tersebut tidak mudah, mengingat Arema FC tim berkualitas di ajang Super League, tetapi Johnny Jansen optimistis skuad Serdadu Tridatu bisa memberikan hasil yang terbaik.

Mantan pelatih PEC Zwolle ini kian optimistis melihat persiapan tim sepekan terakhir sebelum melawan Arema FC.

