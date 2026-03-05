Johnny Jansen Puji Arema FC Habis-habisan, Siapkan Banyak Plan untuk Curi Poin

JPNN.com

Kamis, 05 Maret 2026 – 20:59 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen menyatakan kesiapan penuh untuk menantang tuan rumah Arema FC pada laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 yang akan digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (6/3) besok. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, MALANG - Pelatih Bali United Johnny Jansen menyatakan kesiapan penuh untuk menantang tuan rumah Arema FC pada laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 yang akan digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (6/3) besok.

Meski bermain di kandang lawan, Johnny Jansen membawa optimisme tinggi.

Menurut mantan pelatih PEC Zwolle, Arema FC adalah tim yang solid, bermaterikan pemain dengan kualitas tinggi dan punya semangat baru.

Baca Juga:

"Arema FC tim yang bagus, banyak pemain baru yang baru,” ujar Johnny Jansen dalam sesi konferensi di Malang, Kamis (5/3).

Bercermin pada pertemuan leg pertama di Stadion Kapten I Wayan Dipta, 4 Januari 2026 lalu, Bali United dibuat kewalahan menghadapi Arema FC.

Bali United hanya menang tipis kontra Arema FC berkat gol tunggal Kadek Agung menit ke-49.

Baca Juga:

“Kami sudah bertemu di (Stadion) Kapten Dipta pada leg pertama.

Mereka tim yang bagus dan kami sempat kewalahan saat itu," kata Johnny Jansen.

Pelatih Bali United Johnny Jansen menyatakan kesiapan penuh untuk menantang tuan rumah Arema FC pada laga pekan ke-24 di Stadion Kanjuruhan, Malang
