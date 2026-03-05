PSM Kritis, Posisi Tomas Trucha tak Lagi Aman, Nama Pelatih Lokal Mencuat

JPNN.com

Kamis, 05 Maret 2026 – 15:02 WIB
Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha berada di ujung tanduk setelah gagal mengangkat performa skuad Juku Eja. Foto: Instagram @liga1match

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Kekalahan yang dialami PSM Makassar pada saat menjamu Persita Tangerang pada laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Senin (2/3) malam masih berdampak.

Suporter mulai berani menyuarakan tuntutan kepada manajemen untuk memecat pelatih kepala Tomas Trucha yang dianggap paling bertanggung jawab dalam penurunan performa PSM Makassar.

Suporter tidak ingin PSM Makassar bernasib sama seperti PSIS Semarang pada musim lalu yang telat melakukan perubahan dan berujung degradasi.

Fan juga tak ingin PSM Makassar seperti Persipura, PSS Sleman atau Sriwijaya FC yang nasibnya kini terpuruk di Liga 2.

Bagi suporter, yang bisa menyelamatkan PSM Makassar adalah orang-orang yang langsung terlibat di manajemen.

Oleh karena itu, suporter mendesak manajemen melakukan langkah perbaikan di struktur kepelatihan PSM Makassar.

Sebelum kalah dari Persita Tangerang, PSM Makassar kalah dari Dewa United dan Bali United, serta ditahan imbang Semen Padang di stadion yang terletak di Kota Pare-pare ini.

Total dalam delapan pertandingan putaran kedua ini, PSM Makassar baru menang sekali, sekali imbang dan enam kali kalah.

Suporter mulai berani menyuarakan tuntutan kepada manajemen untuk memecat pelatih kepala Tomas Trucha yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap PSM
