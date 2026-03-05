Semen Padang Pecat Dejan Antonic Setelah Gagal Bungkam PSIM Yogyakarta

bali.jpnn.com, PADANG - Kegagalan Semen Padang meraih tiga poin pada laga pekan ke-24 Super League 2025 kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Haji Agus Salim, kemarin (4/3) malam berdampak panjang.

Manajemen Semen Padang resmi memecat Dejan Antonic sebagai pelatih setelah hasil minor yang diperoleh skuad Kabau Sirah dalam empat pertandingan terakhir.

Pada laga kemarin malam, Semen Padang dipaksa PSIM Yogyakarta mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 0 – 0.

Kabar pemecatan mantan pelatih Persib Bandung dan Borneo FC itu diunggah Semen Padang di akun Instagram resmi klub @semenpadangfcid.

“Kebersamaan tim Kabau Sirah dengan Coach Dejan Antonic harus berakhir.

Keputusan ini diambil manajemen Semen Padang FC setelah melakukan pertimbangan dan diskusi dengan penasihat tim. Thanks Coach Dejan Antonic,” tulis manajemen Semen Padang di akun resmi klub.

Baca Juga: Dejan Antonic Kesal Dua Gol Semen Padang Kontra Bali United Dianulir Wasit

Keputusan manajemen mengakhiri kebersamaan dengan Dejan Antonic cukup wajar jika melihat jalannya pertandingan.

Unggul jumlah pemain sejak menit ke-38 setelah wasit mengganjar pemain PSIM Yogyakarta, Fahreza Sudin, dengan kartu merah, Semen Padang gagal membungkam tim lawan.