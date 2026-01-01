Klasemen Super League Setelah PSIM Tahan Imbang Semen Padang: Zona Degradasi Panas

bali.jpnn.com, PADANG - Klasemen Super League 2025-2026 tak bergerak saat satu laga pekan ke-24 bergulir di Stadion Agus Salim, Padang, kemarin (4/4) malam.

Semen Padang yang diharapkan bisa menang dan segera keluar dari zona degradasi justru tertahan di kandang sendiri.

Menantang PSIM Yogyakarta, Semen Padang mengakhiri pertandingan dengan skor 0 – 0.

Secara permainan, Semen Padang sebenarnya tak kalah dari tim tamu.

Pada awal-awal babak pertama Semen Padang mendapatkan beberapa kali peluang emas, tetapi tidak berhasil dikonversi menjadi gol.

Peluang pertama lahir pada menit keempat lewat tendangan bebas yang dilepaskan oleh Angelo Meneses.

Sepakan kaki kanan pemain belakang Kabau Sirah tersebut melambung tipis di atas mistar gawang PSIM Yogyakarta yang dikawal oleh Cahya Supriadi.

Tak berselang lama, anak asuh Dejan Antonic kembali mendapatkan kans mencetak gol lewat aksi solo Kasim Botan.