Hendri Susilo Puji Daya Juang Malut United, David da Silva Pecah Rekor

Rabu, 04 Maret 2026 – 16:15 WIB
Striker Malut United David da Silva merayakan golnya ke gawang Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, kemarin. Malut United mengalahkan Madura United dengan skor 2 - 1. Foto: Malut United

bali.jpnn.com, PAMEKASAN - Pelatih Malut United Hendri Susilo memuji daya juang Laskar Kie Raha saat mengalahkan tuan rumah Madura United pada pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan, kemarin (3/3) malam.

Malut United sukses mengalahkan Madura United dengan skor 1 – 2.

Dua gol Malut United dicetak striker haus gol David da Silva menit ke-31 dan 58.

Gol balasan Madura United dicetak Luis Marcelo dos Reis alias Lulinha menit ke-78.

Dengan tambahan dua gol ini, penyerang veteran 36 tahun ini telah mengoleksi 13 gol sepanjang musim.

Torehan ini menempatkan David da Silva di puncak daftar top scorer sementara Super League 2025-2026, bersanding dengan penyerang Persija Jakarta, Emaxwell Souza.

"Ini pertandingan yang berat secara fisik dan mental.

Perjuangan sampai akhir membuat kami meraih tiga poin," ujar Hendri Susilo dilansir dari laman klub.

Pelatih Malut United Hendri Susilo memuji daya juang Laskar Kie Raha saat mengalahkan tuan rumah Madura United di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan
