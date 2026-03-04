Mauricio Souza Kesal Persija Melempem, Bongkar Penyebab Gagal Bungkam Borneo FC

JPNN.com

Rabu, 04 Maret 2026 – 05:32 WIB
Pelatih Persija Mauricio Souza dari pinggir lapangan menyaksikan pemainnya bertarung melawan Borneo FC di JIS, kemarin malam. Kedua kesebalsan bermain imbang 2-2. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija gagal meraih tiga poin di kandang sendiri setelah dipaksa bermain imbang tim tamu Borneo FC, kemarin (3/3) malam.

Pada laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Persija dipaksa Borneo FC mengakhiri pertandingan dengan skor 2 – 2.

Persija mencetak gol terlebih dahulu melalui Gustavo Almeida menit ke-47, tetapi berhasil dibalas pemain Borneo FC, Juan Villa menit ke-62.

Persija kembali unggul melalui Fabio Calonego menit ke-75, tetapi pada masa injury time Borneo FC berhasil menyamakan kedudukan melalui Ikhsan Zikrak menit ke-90 +4.

Melihat statistik pertandingan, hasil imbang ini seperti tak adil bagi tuan rumah Persija.

Pasalnya, hampir semua lini, kecuali passing, didominasi Persija Jakarta. Pandangan tersebut diamini pelatih Persija Mauricio Souza.

“Saya rasa kami seharusnya bisa menang sejak babak pertama.

Kami memiliki setidaknya empat peluang emas untuk mencetak gol di babak pertama,” ujar Mauricio Souza dilansir dari laman klub.

