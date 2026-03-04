Persija Seharusnya Menang, Statistiknya Kontra Borneo FC Amazing, Apakah Karma?

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija gagal meraih tiga poin di kandang sendiri setelah dipaksa bermain imbang tim tamu Borneo FC, kemarin (3/3) malam.

Pada laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Persija dipaksa Borneo FC bermain imbang 2 – 2.

Persija mencetak gol terlebih dahulu melalui Gustavo Almeida menit ke-47, tetapi berhasil dibalas pemain Borneo FC, Juan Villa menit ke-62.

Persija kembali unggul melalui Fabio Calonego menit ke-75, tetapi pada masa injury time Borneo FC berhasil menyamakan kedudukan melalui Ikhsan Zikrak menit ke-90 +4.

Melihat statistik pertandingan, hasil imbang ini seperti tak adil bagi tuan rumah Persija.

Pasalnya, hampir semua lini, kecuali passing, didominasi Persija Jakarta.

Persija mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 51 persen, sementara Borneo FC hanya 49 persen.

Dari sisi jumlah shots on target, pemain Persija melepaskan 16 kali tembakan, empat di antaranya mengarah ke gawang Borneo FC yang dijaga Nadeo Argawinata.