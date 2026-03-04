Klasemen Super League: Persija vs Borneo FC Seri, Laju Malut United tak Terbendung

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah dua laga bergulir di dua tempat berbeda kemarin (3/3) malam.

Duel big match terjadi di Jakarta International Stadium (JIS) saat Persija menantang Borneo FC, sementara Madura United melawan Malut United di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Di JIS, Persija gagal mendulang tiga poin setelah dipaksa bermain imbang oleh tim tamu Borneo FC dengan skor 2 – 2.

Persija mencetak gol terlebih dahulu melalui Gustavo Almeida menit ke-47, tetapi berhasil dibalas pemain Borneo FC, Juan Villa menit ke-62.

Persija kembali unggul melalui Fabio Calonego menit ke-75, tetapi pada masa injury time Borneo FC berhasil menyamakan kedudukan melalui Ikhsan Zikrak menit ke-90 +4.

Hasil imbang ini tak mempengaruhi posisi kedua kesebelasan di klasemen sementara Super League 2025-2026.

Persija masih bertahan di peringkat kedua dengan 51 poin, hasil dari 16 kali menang, tiga kali seri dan lima kali kalah.

Borneo FC berada di posisi ketiga klasemen dengan 50 poin, hasil dari 16 kali menang, dua kali seri dan lima kali kalah.