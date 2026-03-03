PSM Bergejolak Seusai Digilas Persita, Suporter Marah, Tomas Trucha Menghilang

JPNN.com

Selasa, 03 Maret 2026 – 12:45 WIB
Pemain PSM Makassar dan Persita duel di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, kemarin malam. PSM kalah dari Persita dengan skor 2 - 4. Foto: Instagram @psm_makassar

bali.jpnn.com, PARE-PARE - Kekalahan yang dialami PSM Makassar pada saat menjamu Persita Tangerang pada laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, kemarin (2/3) malam berdampak.

Suporter PSM Makassar yang emosi nekat turun ke lapangan meluapkan kekecewaannya kepada pemain dan tim kepelatihan.

Mereka mencari pelatih Tomas Trucha untuk dimintai tanggung jawab atas penurunan performa PSM Makassar pada putaran kedua ini.

Fan setia skuad Juku Eja tak terima PSM Makassar kembali menelan hasil minor saat bermain di kandang sendiri.

Namun, Tomas Trucha tak berhasil ditemui suporter. Pelatih berkebangsaan Republik Ceko mendadak menghilang seusai laga berakhir.

Pada laga kemarin malam, PSM Makassar tumbang dari Persita Tangerang dengan skor 2 – 4.

PSM Makassar unggul terlebih dahulu melalui titik putih menit ke-9 yang dicetak Yuran Fernandes.

PSM Makassar menambah keunggulan pada menit ke-26 melalui gol yang dicetak Aliosio Neto.

