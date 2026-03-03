Bernardo Tavares Buka Suara, Sentil Target Menang Persebaya Lepas, ternyata

bali.jpnn.com, SURABAYA - Bernardo Tavares memuji mental skuad Persebaya saat menahan imbang tim juara Persib pada laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, kemarin (2/3) malam.

Persebaya yang bermain ultra-defensif berhasil menggagalkan ambisi tim juara Persib Bandung meraih kemenangan.

Dalam pertandingan yang berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal pertandingan, kedua kesebelasan mengakhiri laga dengan skor imbang 2 – 2.

Persebaya yang bermain di depan ribuan Bonek dan Bonita berhasil unggul terlebih dahulu melalui sepakan penalti sang kapten Bruno Moreira menit ke-44.

Namun, Persib Bandung berhasil comeback pada babak kedua dengan mencetak dua gol melalui Luciano Guaycochea menit ke-51 dan striker Andrew Jung menit ke-73.

Sebelum babak kedua berakhir, Persebaya berhasil mencetak gol penyama kedudukan melalui Francisco Rivera menit ke-83.

"Kami sebenarnya mengincar kemenangan.

Namun, saya tetap bangga dengan semangat juang para pemain meski hasil akhirnya seri," ujar Bernardo Tavares dilansir dari Antara.