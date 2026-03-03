Bernardo Tavares Buka Suara, Sentil Target Menang Persebaya Lepas, ternyata
bali.jpnn.com, SURABAYA - Bernardo Tavares memuji mental skuad Persebaya saat menahan imbang tim juara Persib pada laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, kemarin (2/3) malam.
Persebaya yang bermain ultra-defensif berhasil menggagalkan ambisi tim juara Persib Bandung meraih kemenangan.
Dalam pertandingan yang berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal pertandingan, kedua kesebelasan mengakhiri laga dengan skor imbang 2 – 2.
Persebaya yang bermain di depan ribuan Bonek dan Bonita berhasil unggul terlebih dahulu melalui sepakan penalti sang kapten Bruno Moreira menit ke-44.
Namun, Persib Bandung berhasil comeback pada babak kedua dengan mencetak dua gol melalui Luciano Guaycochea menit ke-51 dan striker Andrew Jung menit ke-73.
Sebelum babak kedua berakhir, Persebaya berhasil mencetak gol penyama kedudukan melalui Francisco Rivera menit ke-83.
"Kami sebenarnya mengincar kemenangan.
Namun, saya tetap bangga dengan semangat juang para pemain meski hasil akhirnya seri," ujar Bernardo Tavares dilansir dari Antara.
Bernardo Tavares memuji mental skuad Persebaya saat menahan imbang tim juara Persib pada laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News