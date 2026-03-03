Carlos Pena Puas Persita Bungkam PSM, Sorot Pergantian Pemain Jadi Kunci

JPNN.com

Selasa, 03 Maret 2026 – 11:34 WIB
Pelatih Persita Carlos Pena memberi arahan kepada pemainnya saat melawan PSM Makassar di Stadion BJ Habibie Pare-Pare, kemarin (2/3) malam. Carlos Pena puas bisa meraih poin dari PSM Makassar. Foto: Instagram @persita.official

bali.jpnn.com, PARE-PARE - Persita Tangerang bikin kejutan pada laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, kemarin (2/3) malam.

Bertindak sebagai tim tamu, Persita Tangerang berhasil membungkam PSM Makassar dengan skor 2 – 4.

PSM Makassar unggul terlebih dahulu melalui titik putih menit ke-9 yang dicetak Yuran Fernandes.

Pasukan Ramang – julukan PSM Makassar menambah keunggulan pada menit ke-26 melalui gol yang dicetak Aliosio Neto.

Persita di lain sisi mencetak empat gol ke gawang Reza Arya Pratama.

Dua gol Persita lahir pada babak pertama yang dicetak Aleksa Andrejic menit ke-35 dari titik putih dan Pablo Ganet menit ke-37.

Dua gol tambahan Persita lahir pada babak kedua yang dicetak Rayco Rodriguez menit ke-74 dan Hokky Caraka menit ke-88.

“Pertandingan ini adalah kemenangan penting bagi kami, karena di awal laga kami memulainya dengan buruk,” ujar Carlos Pena dilansir dari laman klub.

Pelatih Persita Carlos Pena memuji karakter yang ditunjukkan skuad Laskar Cisadane mesti tertinggal dua gol cepat dari tuan rumah PSM Makassar
