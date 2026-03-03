Persib Gagal Menang, Bojan Hodak Takut Sanksi, Sentil Wasit Eko Saputra

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persib Bandung berhasil mengamankan satu poin dalam lawatannya ke Surabaya menantang Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), kemarin (2/3) malam.

Pada laga pekan ke-24 tersebut, Persib dipaksa bermain imbang tuan rumah Persebaya dengan skor akhir laga 2 – 2.

Dua gol Persebaya dicetak sang kapten Bruno Moreira melalui tendangan penalti pada menit ke-44 dan Francisco Rivera menit 83.

Dua gol Persib Bandung lahir pada babak kedua dicetak Luciano Guaycochea menit ke-51 dan Andrew Jung menit ke-73.

Pada sesi konferensi pers, pelatih Persib Bojan Hodak memilih tak banyak berkomentar.

Alih-alih mengulas teknis pertandingan yang membuatnya kesal selama laga, Bojan Hodak justru mengatakan kehadirannya ke ruang konferensi pers murni untuk mengapresiasi kerja jurnalis.

“Saya selalu menghormati media dan menghargai pekerjaan kalian," kata Bojan Hodak dilansir dari laman klub.

Sikap pelatih berkebangsaan Kroasia ini cukup wajar mengingat pada laga tersebut dirinya sempat kesal dengan keputusan wasit Eko Saputra yang menganulir gol Kakang Rudianto.