JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persib Gagal Menang, Bojan Hodak Takut Sanksi, Sentil Wasit Eko Saputra

Persib Gagal Menang, Bojan Hodak Takut Sanksi, Sentil Wasit Eko Saputra

Selasa, 03 Maret 2026 – 05:59 WIB
Persib Gagal Menang, Bojan Hodak Takut Sanksi, Sentil Wasit Eko Saputra - JPNN.com Bali
Striker Persib Andrew Jung merayakan golnya ke gawang Persebaya saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, kemarin malam. Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor 2 - 2. Foto: Instagram@persib

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persib Bandung berhasil mengamankan satu poin dalam lawatannya ke Surabaya menantang Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), kemarin (2/3) malam.

Pada laga pekan ke-24 tersebut, Persib dipaksa bermain imbang tuan rumah Persebaya dengan skor akhir laga 2 – 2.

Dua gol Persebaya dicetak sang kapten Bruno Moreira melalui tendangan penalti pada menit ke-44 dan Francisco Rivera menit 83.

Baca Juga:

Dua gol Persib Bandung lahir pada babak kedua dicetak Luciano Guaycochea menit ke-51 dan Andrew Jung menit ke-73.

Pada sesi konferensi pers, pelatih Persib Bojan Hodak memilih tak banyak berkomentar.

Alih-alih mengulas teknis pertandingan yang membuatnya kesal selama laga, Bojan Hodak justru mengatakan kehadirannya ke ruang konferensi pers murni untuk mengapresiasi kerja jurnalis.

Baca Juga:

“Saya selalu menghormati media dan menghargai pekerjaan kalian," kata Bojan Hodak dilansir dari laman klub.

Sikap pelatih berkebangsaan Kroasia ini cukup wajar mengingat pada laga tersebut dirinya sempat kesal dengan keputusan wasit Eko Saputra yang menganulir gol Kakang Rudianto.

Wasit Eko Saputra tidak mengesahkan gol Kakang Rudianto lantaran setelah mengecek VAR, pemain Persib, Berguinho melakukan handball terlebih dahulu.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persib Persebaya persebaya vs persib Bojan Hodak wasit Wasit Eko Saputra VAR Super League 2025-2026 Stadion Gelora Bung Tomo Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen - JPNN.com Bali

    Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen

  2. Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United?

  3. Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik - JPNN.com Bali

    Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU