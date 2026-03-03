JPNN.com

Selasa, 03 Maret 2026 – 05:34 WIB
Taktik Bernardo Tavares Bikin Persib Gagal Menang, Agresif, tetapi tak Efektif - JPNN.com Bali
Pemain Persebaya melepaskan tembakan ke arah gawang diadang langsung pemain Persib. Kedua kesebelasan bermain imbang 2- 2 saat bentrok di Stadion Gelora Bung Tomi, Surabaya, kemarin malam. Foto: Instagram @officialpersib

bali.jpnn.com, SURABAYA - Laga super big match pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, kemarin (2/3) malam gagal melahirkan pemenang.

Persebaya yang bermain ultra-defensif racikan Bernardo Tavares berhasil menggagalkan ambisi tim juara Persib Bandung meraih kemenangan.

Dalam pertandingan yang berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal pertandingan, kedua kesebelasan mengakhiri laga dengan skor imbang 2 – 2.  

Persebaya yang bermain di depan ribuan Bonek dan Bonita berhasil unggul terlebih dahulu melalui sepakan penalty sang kapten Bruno Moreira menit ke-44.

Namun, Persib Bandung berhasil comeback pada babak kedua dengan mencetak dua gol melalui Luciano Guaycochea menit ke-51 dan striker Andrew Jung menit ke-73.

Sebelum babak kedua berakhir, Persebaya berhasil mencetak gol penyama kedudukan melalui Francisco Rivera menit ke-83.

Persib mengendalikan permainan dengan penguasaan bola mencapai 63 persen, sementara Persebaya yang banyak bertahan hanya mencetak ball possession 37 persen.

Kendali permainan pada tim tamu membuat Persib mendominasi dari sisi shots on target dengan melepaskan 15 kali tembakan, tujuh di antaranya mengarah ke arah gawang Ernando Ari.

