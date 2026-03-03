Klasemen Super League Setelah Persita Gilas PSM: Persib Nyaman, Persebaya Aman

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah dua pertandingan bergulir di dua tempat berbeda kemarin (3/3) pada waktu bersamaan.

PSM Makassar menantang Persita Tangerang di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, sementara Persebaya menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, kejutan terjadi ketika tuan rumah PSM Makassar tumbang dari tim tamu Persita Tangerang dengan skor besar 2 – 4.

Pada laga yang berlangsung dengan intensitas tinggi tersebut, PSM Makassar unggul terlebih dahulu melalui titik putih menit ke-9 yang dicetak Yuran Fernandes.

PSM Makassar menambah keunggulan pada menit ke-26 melalui gol yang dicetak Aliosio Neto.

Tertinggal dua unggul memaksa Persita Tangerang bekerja keras menyamakan kedudukan.

Hasilnya, dua gol berhasil dicetak pemain Persita pada babak pertama yang dicetak Aleksa Andrejic menit ke-35 dari titik putih dan Pablo Ganet menit ke-37.

Pada babak kedua, PSM Makassar justru melemah.