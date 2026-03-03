JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klasemen Super League Setelah Persita Gilas PSM: Persib Nyaman, Persebaya Aman

Klasemen Super League Setelah Persita Gilas PSM: Persib Nyaman, Persebaya Aman

Selasa, 03 Maret 2026 – 05:08 WIB
Klasemen Super League Setelah Persita Gilas PSM: Persib Nyaman, Persebaya Aman - JPNN.com Bali
Pemain PSM Makassar melepaskan tendangan ke arah gawang Persita yang dikawal Igor Rodriguez saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion BJ Habibie, Makassar, kemarin (2/3) malam. PSM takluk dari tim tamu dengan skor 2 - 4. Foto: Instagram@psm_makassar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah dua pertandingan bergulir di dua tempat berbeda kemarin (3/3) pada waktu bersamaan.

PSM Makassar menantang Persita Tangerang di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, sementara Persebaya menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, kejutan terjadi ketika tuan rumah PSM Makassar tumbang dari tim tamu Persita Tangerang dengan skor besar 2 – 4.

Baca Juga:

Pada laga yang berlangsung dengan intensitas tinggi tersebut, PSM Makassar unggul terlebih dahulu melalui titik putih menit ke-9 yang dicetak Yuran Fernandes.

PSM Makassar menambah keunggulan pada menit ke-26 melalui gol yang dicetak Aliosio Neto.

Tertinggal dua unggul memaksa Persita Tangerang bekerja keras menyamakan kedudukan.

Baca Juga:

Hasilnya, dua gol berhasil dicetak pemain Persita pada babak pertama yang dicetak Aleksa Andrejic menit ke-35 dari titik putih dan Pablo Ganet menit ke-37.

Pada babak kedua, PSM Makassar justru melemah.

Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah Persita membungkam PSM Makassar, sementara Persebaya menahan imbang Persib Bandung
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 Persebaya Persib psm makassar persita Persija Borneo FC madura united Malut United Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen - JPNN.com Bali

    Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen

  2. Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United?

  3. Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik - JPNN.com Bali

    Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU