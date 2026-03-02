Bhayangkara FC Cetak Rekor Gila, Sikat Empat Tim Besar, Paul Munster Merespons

JPNN.com

Senin, 02 Maret 2026 – 20:53 WIB
Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster dan asisten pelatih Mustaqim tersenyum lebar seusai membawa tim mengalahkan Dewa United di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, kemarin (1/3) malam. Foto: Instagram @bhayangkarafc

bali.jpnn.com, BANTEN - Bhayangkara FC (BFC) mencatatkan rekor gila pada awal putaran kedua Super League 2025-2026.

The Guardian – julukan Bhayangkara FC berhasil mencetak empat kemenangan beruntun melawan tim-tim dengan nama besar.

Terbaru, BFC berhasil mengalahkan Dewa United pada laga pekan ke-24 Super League di Stadion Indomilk Arena, Tangerang dengan skor 2 – 0, kemarin (1/3) malam.

Dua gol Bhayangkara FC dicetak Moussa Sidibe melalui titik putih menit ke-43 dan Bernard Doumba menit ke – 59.

Sebelumnya, Bhayangkara FC menang atas Persebaya Surabaya 2-1, memenangi duel lawan Persik Kediri 4-3, dan membungkam Semen Padang 4-0.

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster cukup senang dengan kemenangan tersebut.

Apalagi The Guardian mencatatkan clean sheet dalam dua laga terakhir.

“Luar biasa, penampilan yang bagus. Dewa United tim yang bagus, tetapi kami juga,” kata Paul Munster dilansir dari laman I.League.

