Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen

Senin, 02 Maret 2026 – 20:15 WIB
Kabar buruk menimpa Arema FC menjelang laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (6/3) mendatang. Arema FC kehilangan Walisson Maia saat menantang Bali United. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, MALANG - Kabar buruk menimpa Arema FC menjelang laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (6/3) mendatang.

Bek asing yang direkrut pada bursa transfer putaran kedua Super League, Walisson Maia, dipastikan mengakhiri kompetisi lebih cepat dari perkiraan.

Bek 34 tahun berkebangsaan Brasil itu menepi karena mengalami cedera serius seusai membela Arema FC melawan tuan rumah Borneo FC pekan lalu di Stadion Segiri, Samarinda.

Menurut dokter Arema FC Nanang Tri Wahyudi, Walisson Maia mengalami cedera pada bagian betisnya.

Cedera itu terungkap setelah tim medis melakukan tindakan MRI (Magnetic Resonance Imaging) kepada Walisson Maia.

“Maia mengalami patah tulang fibula.

Cedera itu disebabkan salah tumpuan, karena rumput terlalu tebal,” kata dokter Nanang Tri Wahyudi dilansir dari laman Wearemania.

Pada laga tersebut, Walisson Maia harus ditandu keluar lapangan di menit 62 dan digantikan Pablo Oliveira.

