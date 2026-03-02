Carlos Pena Incar Tiga Poin di Stadion BJ Habibie, tak Menyangka PSM Terpuruk

JPNN.com

Senin, 02 Maret 2026 – 12:00 WIB
Pelatih Persita Carlos Pena memberi instruksi pemainnya. Carlos Pena siap membawa Persita mencuri poin dari PSM Makassar saat bentrok di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Senin (2/3) malam. Foto: Instagram @persita.official

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Pelatih Carlos Pena mengatakan Persita Tangerang memiliki motivasi untuk bangkit dan meraih poin penuh pada laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah PSM Makassar.

Laga ini akan berlangsung di Stadion BJ Habibie Parepare, Senin (2/3/2026) pukul 20.30 WIB.

Pada laga ini, Persita tak bisa diperkuat dua pemain asal Brasil, Eber Bessa dan Matheus Alves.

Keduanya harus absen untuk menjalani akumulasi kartu kuning.

Penjaga gawang Igor Rodrigues dipastikan akan kembali mengawal gawang Persita dalam laga ini, seusai absen saat menghadapi Dewa United.

PSM Makassar di sisi lain kehilangan dua pemainnya dalam laga ini karena akumulasi kartu kuning, yakni Savio Roberto dan M Arfan.

Pendekar butuh kemenangan untuk mengembalikan peluang mereka ke posisi lima besar.

Dua kekalahan beruntun membuat tim-tim di papan tengah mulai mendekat dalam raihan poin dengan Persita.

Pelatih Carlos Pena mengatakan Persita Tangerang memiliki motivasi untuk bangkit dan meraih poin penuh pada laga pekan ke-24 Super League kontra PSM Makassar
