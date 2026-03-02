Bojan Hodak Boyong 22 Pemain Kontra Persebaya, Haye Masuk List, Kurzawa Absen

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persib mengonfirmasi kekuatan penuh untuk melakoni laga tandang kontra Persebaya pada laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (2/3) malam.

Pelatih Bojan Hodak memboyong 22 pemain Persib untuk laga big match ini, di mana 21 pemain telah bertolak dari Bandung, Minggu (1/3) kemarin, sementara satu pemain pilar dijadwalkan bergabung langsung di lokasi.

Kabar gembira datang dari lini tengah Persib.

Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye yang sebelumnya absen dalam dua pertandingan terakhir karena urusan keluarga, dipastikan kembali memperkuat tim.

Thom Haye terbang langsung dari Belanda dan dilaporkan telah mendarat serta bergabung dengan skuad Pangeran Biru di Surabaya.

Bomber andalan Sergio Castel dipastikan ikut dalam rombongan.

Kondisinya dinyatakan sangat bugar dan siap menjadi ancaman bagi pertahanan lawan.

Sayangnya, Persib belum bisa menurunkan Layvin Kurzawa.