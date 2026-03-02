Bernardo Tavares Otak-atik Starting XI Persebaya Kontra Persib, Duel Epik

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mulai otak-atik skuad Bajol Ijo menjelang laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 kontra Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (2/3) malam pukul 20.30 WIB.

Bernardo Tavares harus segera menemukan komposisi pemain dan skema permainan yang pas untuk menghadapi tim bertabur bintang, Persib Bandung.

Hal ini harus dilakukan lantaran Persebaya kemungkinan tidak bisa diperkuat tiga pemain andalannya karena masih cedera.

Selain kehilangan dua pemain asing, Bruno Paraiba dan Mihailo Perovic, Persebaya tak bisa diperkuat penyerang sayap Malik Risaldi.

Menurut Bernardo Tavares, komposisi pemain terbaik akan diturunkan demi menjaga keseimbangan permainan.

Pelatih berkebangsaan Portugal ini ingin timnya tetap solid saat menyerang maupun bertahan, tanpa kehilangan kontrol di tengah tekanan pertandingan besar.

"Saya percaya pada para pemain saya.

Saya yakin mereka akan memberikan segalanya untuk meraih hasil maksimal,” ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.