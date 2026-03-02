JPNN.com

Statistik Unik Persis saat Bungkam Persik, Tuan Rumah Bermain Cerdas

Senin, 02 Maret 2026 – 04:39 WIB
Pemain Persis Solo duel dengan pemain Persik Kediri di Stadion Manahan, kemarin malam. Persis Solo mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2 - 1. Foto: Instagram @persisofficial

bali.jpnn.com, SOLO - Persis akhirnya bisa meraih poin penuh pada laga terakhir pekan ke-23 Super League 2025-2026 kontra Persik Kediri di Stadion Manahan, Solo, kemarin malam.

Persis Solo berhasil mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2 – 1.

Persis Solo mencetak gol terlebih dahulu melalui Bruno Gomes menit ke-23, tetapi berhasil dibalas pemain Persik Kediri Jose Enrique Rodrigues menit ke-31.

Pada menit ke-86, Persis menggandakan keunggulan melalui gol yang dicetak Ramon Paparyha.

Namun, sebelum gol terjadi, Persis Solo sempat bermain dengan 10 pemain setelan Althaf Indie diganjar kartu merah oleh wasit pada menit ke-83.

Kemenangan yang diperoleh Persis Solo karena pemainnya bermain lebih cerdas meski secara umum kalah statistik dibandingkan tim tamu, Persik Kediri.

Dilansir dari akun Liga1match, Persis kalah penguasaan bola, hanya mencatatkan 36 persen, sementara Persik mencapai 64 persen.

Meski kalah bola, pemain Persis lebih cerdas membuka peluang melalui tembakan langsung ke gawang lawan.

