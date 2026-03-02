Anomali Dewa United saat Digasak BFC: Taktik Defense Paul Munster Lebih Ampuh

bali.jpnn.com, TANGERANG - Dewa United tertunduk malu saat menjamu Bhayangkara FC (BFC) di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, kemarin (1/3) malam.

Bermain di depan pendukung sendiri, Dewa United takluk dari Bhayangkara FC dengan skor 0 – 2.

Dua gol The Guardian, julukan BFC dicetak Moussa Sidibe melalui titik putih menit ke-43 dan Bernard Doumba menit ke – 59.

Yang menarik, kekalahan Dewa United dari Bhayangkara FC terjadi saat mencatatkan statistik menawan atas lawannya.

Dilansir dari akun Liga1match, Dewa United mendominasi laga dengan mencatatkan penguasaan bola mencapai 70 persen, sementara BFC hanya 30 persen.

Dominasi ini membuat Egy Maulana Vikri Cum sius mencatatkan banyak peluang dari sisi shots on target dengan melepaskan 13 kali tembakan, tetapi hanya dua yang mengarah ke gawang Aqil Savik.

Bhayangkara FC di lain sisi hanya melepaskan sembilan kali tembakan, empat di antaranya mengarah ke gawang Sony Steven.

Yang luar biasanya lagi, sepanjang laga pemain Dewa United mencatatkan 669 kali passing, 596 di antaranya sukses dengan akurasi mencapai 90 persen.