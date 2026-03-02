Klasemen Super League Setelah Persis Gasak Persik: Dewa United Flop, BFC Amazing

JPNN.com

Senin, 02 Maret 2026 – 03:30 WIB
Penyerang Bhayangkara FC Bernard Doumba mengecoh kiper Dewa United Sony Steven sebelum menjebol gawang di Stadion Indomilk Arena, Tangerang kemarin malam. BFC mengalahkan tuan rumah Dewa United dengan skor 2 - 0. Foto: Insatgram @bhayangkarafc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah dua laga terakhir pekan ke-23 bergulir di dua lokasi berbeda kemarin.

Laga pertama berlangsung di Stadion Manahan antara tuan rumah Persis melawan Persik, sementara Dewa United menantang Bhayangkara FC (BFC) di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Kejutan terjadi di Stadion Indomilk Arena ketika tuan rumah Dewa United takluk dari tim tamu BFC dengan skor 0 – 2.

Dua gol The Guardian, julukan Bhayangkara FC dicetak Moussa Sidibe melalui titik putih menit ke-43 dan Bernard Doumba menit ke – 59.

Kemenangan yang diperoleh anak asuh Paul Munster ini menjadi yang keempat secara berturut-turut awal putaran kedua Super League 2025-2026.

Yang menakjubkan, kemenangan yang diraih Bhayangkara FC terjadi saat melawan tim-tim besar dan bertabur bintang.

Sebelum mengalahkan Dewa United, Bhayangkara FC membungkam Semen Padang, Persik Kediri dan Persebaya.

Hasil apik ini secara otomatis mengatrol peringkat BFC di papan klasemen Super League 2025-2026.

