Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan ke-24 kompetisi Super League 2025-2026 dijadwalkan bergulir setiap hari selama sepekan penuh ke depan.

Pekan ke-24 berlangsung sepanjang pekan ini, setidaknya satu pertandingan, mulai Senin (2/3) besok hingga Sabtu (6/3) mendatang.

Untuk waktu pertandingan seusai berbuka puasa dan salat Tarawih pada pukul 20.30 WIB dan 21.00 WIB.

Pekan ke-24 Super League 2025-2026 akan dibuka oleh pertandingan big match antara PSM Makassar kontra Persita Tangerang di Stadion BJ Habibie, Senin (2/3) malam pukul 20.30 WIB.

Di tempat berbeda di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Persebaya dijadwalkan menantang Persib Bandung pada jam yang sama.

Laga ini menjadi penentu nasib bagi Persebaya dan Persib di papan klasemen.

Persib masih memuncaki puncak klasemen dengan 53 poin, sementara Persebaya nyaris terlempar dari posisi lima besar setelah pada laga terakhir kalah dari Persijap Jepara.

Pada Selasa (3/3) lusa, dua laga berlangsung di dua tempat berbeda pukul 20.30 WIB.