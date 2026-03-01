Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persijap Jepara berhasil mencuri poin dalam lawatannya ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (28/2) malam.

Menantang tuan rumah Bali United, Persijap berhasil memaksa pertandingan berakhir dengan skor imbang 0 – 0.

Apresiasi khusus layak diberikan kepada bek tengah Persijap, Jose Luis Frigerio alias Tiri.

Bermain 90 menit sepanjang laga, Tiri menjadi tombok tebal Persijap yang sulit ditembus para penyerang Bali United.

Permainan apiknya berbuah manis setelah dirinya dinobatkan sebagai Man of the Match (MoTM) alias pemain terbaik seusai laga Bali United kontra Persijap.

Status MoTM menjadi yang ketiga yang berhasil dikoleksi Tiri setelah berseragam Persijap pada putaran kedua Super League 2025-2026.

Sebelumnya, Tiri dinobatkan menjadi pemain terbaik saat Persijap melawan PSM Makassar dan kontra Madura United.

“Kami melakukan pekerjaan dengan baik pada laga tandang ini.