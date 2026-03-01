JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Mario Lemos Puas Persijap Curi Poin dari Bali United, Klaim Tampil Lebih Baik

Mario Lemos Puas Persijap Curi Poin dari Bali United, Klaim Tampil Lebih Baik

Minggu, 01 Maret 2026 – 19:56 WIB
Mario Lemos Puas Persijap Curi Poin dari Bali United, Klaim Tampil Lebih Baik - JPNN.com Bali
Pelatih Mario Lemos puas Persijap Jepara berhasil menahan imbang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-23 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (28/8) malam. Foto: Instagram @persijap_jepara

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Mario Lemos puas Persijap Jepara berhasil menahan imbang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-23 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (28/8) malam.

Mario Lemos menilai satu poin yang diperoleh dari Bali United menjadi capaian penting.

Berkat menahan imbang Bali United, Persijap berhasil keluar dari zona degradasi, menggeser PSBS Biak untuk menempati peringkat ke-15 dengan 19 poin, hasil dari lima kali menang, empat kali seri dan 14 kali kalah.

Baca Juga:

Persijap hanya berjarak satu poin dari peringkat ke-14 Super League dan empat poin dari PSM Makassar yang berada di posisi ke-13.

Peluang Persijap memperbaiki peringkat di papan klasemen sangat terbuka lantaran pada pekan ke-24 Super League melawan Persis Solo di kandang sendiri, Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada Kamis (5/3) mendatang.

“Ini tentu poin penting bagi kami.

Baca Juga:

Mendapatkan satu poin di Bali (United) bukan hal yang buruk,” ujar Mario Lemos seusai pertandingan dilansir dari laman klub.

Menurut Mario Lemos, Persijap tampil lebih baik dari tuan rumah Bali United pada babak pertama.

Pelatih Mario Lemos puas Persijap Jepara berhasil menahan imbang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-23 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Mario Lemos Persijap Persijap Jepara bali united Bali United vs Persijap Statistik Bali United vs Persijap Super League 2025-2026 stadion kapten dipta Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mario Lemos Puas Persijap Curi Poin dari Bali United, Klaim Tampil Lebih Baik - JPNN.com Bali
    Mario Lemos Puas Persijap Curi Poin dari Bali United, Klaim Tampil Lebih Baik
  2. Kiper Persijap Puas Curi Poin dari Bali United, Sentil Zona Degradasi - JPNN.com Bali

    Kiper Persijap Puas Curi Poin dari Bali United, Sentil Zona Degradasi

  3. Bali United Tanpa Kemenangan Dalam 6 Laga, Kadek Arel Desak Evaluasi Menyeluruh - JPNN.com Bali

    Bali United Tanpa Kemenangan Dalam 6 Laga, Kadek Arel Desak Evaluasi Menyeluruh

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU