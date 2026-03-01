Mario Lemos Puas Persijap Curi Poin dari Bali United, Klaim Tampil Lebih Baik

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Mario Lemos puas Persijap Jepara berhasil menahan imbang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-23 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (28/8) malam.

Mario Lemos menilai satu poin yang diperoleh dari Bali United menjadi capaian penting.

Berkat menahan imbang Bali United, Persijap berhasil keluar dari zona degradasi, menggeser PSBS Biak untuk menempati peringkat ke-15 dengan 19 poin, hasil dari lima kali menang, empat kali seri dan 14 kali kalah.

Persijap hanya berjarak satu poin dari peringkat ke-14 Super League dan empat poin dari PSM Makassar yang berada di posisi ke-13.

Peluang Persijap memperbaiki peringkat di papan klasemen sangat terbuka lantaran pada pekan ke-24 Super League melawan Persis Solo di kandang sendiri, Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada Kamis (5/3) mendatang.

“Ini tentu poin penting bagi kami.

Mendapatkan satu poin di Bali (United) bukan hal yang buruk,” ujar Mario Lemos seusai pertandingan dilansir dari laman klub.

Menurut Mario Lemos, Persijap tampil lebih baik dari tuan rumah Bali United pada babak pertama.