Kiper Persijap Puas Curi Poin dari Bali United, Sentil Zona Degradasi

Minggu, 01 Maret 2026 – 11:24 WIB
Kiper Persijap Sendri Johansyah puas Laskar Kalinyamat berhasil mencuri satu poin dalam lawatannya ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (28/2) malam melawan tuan rumah Bali United. Foto: Instagram @persijap_jepara

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kiper Persijap Sendri Johansyah puas Laskar Kalinyamat berhasil mencuri satu poin dalam lawatannya ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (28/2) malam melawan tuan rumah Bali United.

Bermain pada pekan ke-23 Super League 2025-2026, Persijap berhasil memaksa Bali United mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 0 – 0.

“Pertandingan yang sangat seru.

Bali United menciptakan banyak peluang, kami juga sama,” ujar Sendri Johansyah seusai pertandingan kemarin.

Menurut kiper utama seusai penjaga asing Persijap Rodrigo Moura hengkang ini, skor imbang ini sangat penting bagi tim.

Pasalnya, hasil imbang ini membuat Persijap lepas dari posisi zona degradasi untuk kali pertama setelah berbulan-bulan menempati dasar klasemen.

Persijap kini menempati peringkat ke-15 Super League 2025-2026 dengan 19 poin, hasil dari lima kali menang, empat kali seri dan 14 kali kalah.

Persijap menggeser posisi PSBS Biak dari papan klasemen dan mengantarkan tim berjuluk Badai Pasifik itu ke zona degradasi.

