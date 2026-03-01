Bali United Tanpa Kemenangan Dalam 6 Laga, Kadek Arel Desak Evaluasi Menyeluruh

bali.jpnn.com, GIANYAR - Hasil imbang 0 – 0 yang diperoleh Bali United kontra Persijap pada laga pekan ke-23 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (28/2) malam jadi sinyal bahaya bagi tim.

Oleh karena itu, seusai pertandingan, bek tengah Bali United Kadek Arel mendesak skuad Serdadu Tridatu segera melakukan evaluasi menyeluruh agar tidak makin terpuruk di papan klasemen Super League.

Menurut Kadek Arel, perubahan mendasar perlu dilakukan untuk mengembalikan performa Bali United seperti era kejayaannya.

“Tentu ini hasil yang sangat disayangkan.

Kami belum bisa meraih kemenangan di enam laga beruntun sehingga wajib semuanya berbenah,” ujar Kadek Arel seusai laga kemarin.

Kadek Arel yang menjadi sasaran kritik suporter di media sosial klub karena blunder pada laga kontra PSIM Yogyakarta mengatakan semua pemain harus punya motivasi untuk menuju perubahan.

“Semua elemen dalam tim harus berubah sebelum fokus pada laga berikutnya melawan Arema FC,” kata Kadek Arel.

Hasil imbang ini membuat Bali United tertahan di peringkat ke-11 klasemen Super League 2025-2026 dengan 30 poin, hasil dari 23 pertandingan.